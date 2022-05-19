شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تقوم بتطهير وتعقيم جبلى الصفا والمروة أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على تطهير جبلى (الصفا والمروة) بالمسجد الحرام، بشكل دورى (مرة كل أسبوع)، وفق خطة العمل المعدة مع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير والوقاية. وفق بيان للسفارة السعودية

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعانى، إنه يتم تطهير الجبلين بأدوات ومواد نظافة خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة من الكوادر المعمارية، الذى يتمثل عملها فى متابعة وضع جبلى (الصفا والمروة) بشكل يومى لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الأتربة والغبار وغيرها.

وأشار الودعانى إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتى بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.