شركة Honor تتحدى سامسونغ بجيل جديد من الهواتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت شركة Honor بالترويج لجيلها الجديد من الهواتف الذكية التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لأحدث هواتف سامسونغ.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة ستطرح 3 نماذج من الهواتف الجديدة على الأقل هي: Honor 70، وHonor 70 Pro، و+Honor 70 Pro.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف الأول على شاشة OLED عالية الدقة ترددها يعادل 120 هيرتزا، وان يجهز بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1، وكاميرا فيها عدسة بدقة 108 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

أما هاتف Honor 70 Pro فمن المتوقع أن يحصل على معالج MediaTek Dimensity 8100 الحديث، وشاشة OLED بدقة (2600/1200) بيكسل، وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل .