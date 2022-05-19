شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية: الجيش لا يعتزم فتح تحقيق فى اغتيال شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، أن قسم التحقيق الجنائي بالشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، لا يعتزم فتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقا في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، لعدم وجود اشتباه في ارتكاب قوات الجيش للجريمة".

وحسب موقع روسيا اليوم، "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن استجواب قواته سيثير جدلا في الجيش والمجتمع الإسرائيلي".