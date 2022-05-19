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صحيفة إسرائيلية: الجيش لا يعتزم فتح تحقيق فى اغتيال شيرين أبو عاقلة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، أن قسم التحقيق الجنائي بالشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، لا يعتزم فتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقا في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، لعدم وجود اشتباه في ارتكاب قوات الجيش للجريمة".

وحسب موقع روسيا اليوم، "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن استجواب قواته سيثير جدلا في الجيش والمجتمع الإسرائيلي".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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