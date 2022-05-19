شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: المنطقة تشهد تطورا غير مسبوق فى مجال الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مدير إدارة الملكية الفكرية، وزير مفوض مها بخيت، إن جامعة الدول العربية حرصت على الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية كل عام من خلال إقامة احتفال سنوي في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، ليصبح بمثابة ملتقى ومنتدى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية ومنصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة، ويشارك فيه جميع المهتمين بقضايا الملكية الفكرية.

وأضافت، خلال الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاحتفال ليس عملاً مستقلاً وإنما هو جزء من منظومة ورؤية ومن خطة بعيدة المدى لإدارة الملكية الفكرية والتنافسية.

وأكدت أن الابتكار والتقدم التكنولوجي هو أحد اسباب التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كافة البلدان، لذلك يستهدف شعار الاحتفال هذا العام شباب المخترعين والمبتكرين والمبدعين بصفة خاصة ايماناً بأن الشباب هم المستقبل لذا فمن الضرورى ان يكون الشباب على وعى ودراية تامة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وتسجيل اختراعاتهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية للحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية.

واستطردت "بخيت" أن المنطقة العربية بالفعل نشهد حالياً تطور غير مسبوق فى مجال الابتكار واهتمام حقيقى من الحكومات وصانعى القرار من خلال تطوير التشريعات والانضمام الى الاتفاقيات الدولية فى مجال الملكية الفكرية، ولا سيما براءات الاختراع، مشيدة بالدول العربية التي حققت تقدماً ملموساً في مؤشر براءات الاختراع.

وشددت على أن جامعة الدول العربية سوف تظل تعمل على التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية بما يخدم مصالح المنطقة العربية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.