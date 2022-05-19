شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا فى محافظات الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس 15 مواطنًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة بيت ريما في ريف رام الله إلى جانب أربعة آخرين في الخليل الجنوبية، كما تم اعتقال ثلاثة من بيت لحم، اثنان منهما من عائلة واحدة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم قلنديا وبلدة بدو.

وذكرت مصادر في محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة أنه تم اعتقال الأسير المحرر إبراهيم شواهنة من منزله في رفيديا.

وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين من باب التضييق عليهم وعلى ذويهم.