شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تستبدل موظفى الجوازات بـ 122 بوابة ذكية عبر المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد المري، إن الإدارة أنشأت 122 بوابة ذكية عبر مطارات دبي، تقوم مقام موظفي الجوازات، حيث لا تتطلب مرور أغلبية المسافرين على موظف الجوازات. وفق "الإمارات اليوم" .

وأشار إلى أن مطارات دبي تعمل وفق منظومة متكاملة، هي الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من إجراءات المسافرين تنجز قبل وصولهم إلى «كاونتر» الجوازات، لتسهيل تجربتهم، بما يتناسب مع النهضة الحضارية التى تشهدها الدولة.

وقال المرى، خلال منتدى قادة المطارات العالمية 2022، إن البوابات الذكية فى مطارات دبى، منذ عام 2019 حتى نهاية مارس الماضى، تم استخدامها من قبل أكثر من 100 مليون مسافر، الأمر الذى يؤكد نجاح هذه المبادرة القائمة على تسخير التقنيات الحديثة فى الاستحواذ على رضا وقبول المسافرين.

وكانت مطارات دبى قد أعلنت مؤخرا إغلاق المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً وحتى 22 يونيو المقبل، وذلك بهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة لمواصلة توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.