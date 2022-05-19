شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: "جربة" تستقبل الحجاج اليهود بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل جزيرة جربة لتونسية الاحتفالات السنوية ليهود تونس في معبد "الغريبة"، وذلك بعد توقفها عامين بسبب جائحة كورونا، وشهد المعبد حضور نحو 4 آلاف يهودي، وفق "الشروق" التونسية

وتشهد جزيرة جربة تعزيزات أمنية استثنائية، تجاوزت محيط معبد الغريبة، لتشمل المنطقة السياحية ومداخل الجزيرة، برا وبحرا وجوا.

ويقع معبد "الغريبة" في قرية صغيرة بجزيرة جربة، سكنها اليهود في الماضي، وتسمى "الحارة الصغيرة" حاليا، ويقطنها قرابة 1300 يهودي تونسي، ويحظى هذا المعبد بأهمية كبيرة بالنسبة لليهود باعتباره يحتوي على أقدم نسخة للتوراة.

أنشئ هذا المعبد على أجزاء من الهيكل الأول في القدس. ويعتقد أن هذه الأجزاء جلبها النازحون اليهود معهم إلى تونس بعد تدمير الهيكل عام 586 قبل الميلاد.

ويزور اليهود من مختلف دول العالم معبد "الغريبة" بالجزيرة، الذي يعتبر الأقدم في أفريقيا، ويعود تاريخه إلى قرابة 2600 عام.