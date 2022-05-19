أسباب وطرق العلاج عن حساسية الهستامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حساسية الهستامين تعني عدم قدرة الجسم على تفكيك هرمون "هستامين" بسبب خلل في وظيفة الإنزيم "ديامين أوكسيديز".



وقالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن أعراض حساسية الهستامين تتمثل في آلام البطن المتكررة والانتفاخ والإسهال والصداع والشعور بسخونة الجسم واحمرار الوجه والطفح الجلدي والحكة.

وتظهر هذه الأعراض بعد دقائق أو ساعات قليلة من تناول الأغذية المسببة لحساسية الهستامين والمتمثلة في الجبن والأسماك المعلبة والنقانق والشاي الأسود والفواكه الحمضية والمكسرات وجنين القمح.

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض، التي يمكن مواجهتها من خلال العلاج الدوائي وتعديل النظام الغذائي.

في حال تراكم كميات كبيرة من الهستامين في الجسم عندها من الممكن أن يعاني الفرد من حالة صحية تُعرف بعدم تحمل الهيستامين (Histamine intolerance).

من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بعدم تحمل الهيستامين ما يأتي:

-زيادة مقدار إفرازات الهيستامين من أجل الهضم.

-انخفاض في فعالية ووفرة المركب الذي يُعرف بالديامين أوكسيديز (Diamine oxidase) أو انخفاض في فعالية ووفرة الإنزيم المسؤول عن تكسير وتحطيم الهستامين.

-الانخفاض في فعالية الإنزيم المساعد (N-methyltransferase)، وهو الإنزيم الذي يُساعد على تكسير الهستامين داخل الخلايا.