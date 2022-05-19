شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اشتراطات سفر السعوديين إلى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وفق أوضاع وتطورات جائحة كورونا حول العالم.

نتعرف فى السطور التالية على الاشتراطات التى يتم فرضها على المسافرين إلى خارج المملكة..

أولاً تضمنت الاشتراطات أن يكون متبقى على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى،

ثانياً أن يكون متبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

ثالثا أكدت الجوازات أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، تتضمن تلقي ثلاث جرعات، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا، وفيما يخص الفئة العمرية من (16) عاما حتى (12) عاما يشترط الحصول على جرعتين، بينما الفئة العمرية أقل من (12) عاما يشترط وجود بوليسية تأمين ضد كوفيد_19.

ونوهت المديرية بأن الهوية الوطنية في (أبشر - توكلنا) لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة وسجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.