Yandex الروسية تطرح مساعدا منزليا ذكيا.. بمواصفات مميزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة Yandex عن مساعد منزلي ذكي جديد مجهز بمواصفات تنافس تلك الموجودة في مساعدات غوغل وأمازون.



ومن أهم ما حصل عليه المساعد المنزلي الجديد هو دعم برتوكول Zigbee الذي يمكنه من الاقتران والتحكم بالعديد من تقنيات المنازل الذكية، ودون الحاجة لأن تكون تلك الأدوات متصلة بالإنترنت.

وحصل هذا المساعد على هيكل تصميم أنيق، وجهزت واجهته العلوية بلوحة لمسية يمكن من خلالها التحكم بالأصوات أو تشغيل المايكروفونات، وحصلت هذه الواجهة على نظام إضاءة تفاعلي مميز تتغير ألوانه مع تغير الأصوات.

ويمكن التحكم بهذا الجهاز عبر مساعد Alice الصوتي، كما يمكن الاعتماد عليه لمعرفة الوقت والتواريخ وحالة الطقس وحالة الازدحامات المرورية في المنطقة الموجود فيها.

وجهزته Yandex بمكبري صوت عاليي الأداء باستطاعة 30 واطا، ومايكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية، وتقنيات لتوزيع الأصوات بطريقة ثلاثية الأبعاد لتوفير استماع ممتع للموسيقى.