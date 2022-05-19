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تعرف على أثر اليقظة على الألم المزمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يعرف الألم المزمن بأنه تجربة طويلة من المعاناة لمدة تزيد عن 12 أسبوعا. وهناك العديد من العلاجات للحالة، لكل منها إيجابياتها وعقباتها.

 

ويقول كارل فين، وهو معالج مهني مقيم في نورفولك ويعيش مع الألم المزمن لمدة ربع قرن، إن له "تأثيرا هائلا" على صحته العقلية. وفي محاولة لتخفيف المشكلة، يمارس بانتظام طيلة اليوم.

 

وبعد سنوات من تجربة الأساليب المختلفة، ابتعد فين عن الأدوية والتمارين ، واتجه نحو اليقظة.

 

وفي الوقت نفسه، يقول البروفيسور ويليم كويكن من جامعة أكسفورد إن اليقظة الذهنية هي "القدرة الأكبر على أن تكون في الوقت الحاضر، بدون حكم، ولكن بلطف ورعاية".

 

وفي الوقت نفسه، يبدو أن التجارب جارية لتحديد ما إذا كان  استخدام القنب الطبي لعلاج الألم المزمن ممكنا.

 

ويصف الخبراء الدواء بأنه "مغير لقواعد اللعبة"، وهو الدواء الذي يعالج المرضى، ويمنعهم من الإدمان على المواد الأفيونية، ويوفر أموال NHS.

 

وإذا أثبتت النتائج نجاحها، فهناك أمل في أن تصبح الأدوية المرتبطة بالقنب الطبي متاحة في NHS في غضون بضع سنوات.

 

ومع ذلك، هناك حاجة إلى قاعدة أدلة قوية لمعيار MHRAوNHS وNICE قبل أن يصبح ذلك حقيقة واقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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