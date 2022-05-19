عدسة لاصقة لعلاج الغلوكوما.. إليك التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تمكّن باحثون من جامعة صن يات- صن في الصين من ابتكار عدسات لاصقة تراقب ضغط العين وتوصيل الدواء تلقائياً عند ارتفاعه، للحماية من مرض الغلوكوما الذي يصيب حوالي 80 مليوناً حول العالم.



وحسب موقع "نيو ساينتست"، تظهر الغلوكوما بسبب قلة تصريف السوائل من العين، ما يرفع ضغطها، ويمكن أن يتلف العصب البصري الذي ينقل الإشارات البصرية إلى الدماغ.

وفي العادة يعالج الأمر بقطرة تساعد على تصريف السوائل من العين.

وتحتوي العدسة المبتكرة طبقة خارجية بها 6 صفائح نحاسية مجهرية تستشعر التشوّه الناتج عن ارتفاع ضغط العين، في حين ينقل هوائي بالقرب من العين البيانات إلى الكومبيوتر.

وتلامس الطبقة الداخلية للعدسة قرنية العين، وهي الطبقة التي تحمل عقار خفض الضغط، البريمونيدين، الذي يُطلق عند تلقي العدسة إشارة الكمبيوتر عبر الهوائي.

ويمكن أن تمثل هذه التقنية ثورة في حياة ملايين المصابين بالغلوكوما حول العالم، بعد نجاح تجربتها على الحيوانات، في انتظار تجربتها على البشر.