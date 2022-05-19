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وزير الخارجية الجزائري يستقبل نظيره السعودي في الجزائر

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القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل الأربعاء إلى الجزائر حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وقال البيان إن زيارة عمل الأمير فيصل بن فرحان تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وسيسمح اجتماع هذه الآلية الهامة يوم الخميس تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها.

كما أن الوزيران ستبادلان وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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