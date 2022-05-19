شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تصادق على إنشاء طريق يربط موريتانيا بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت الحكومة الموريتانية على مذكرة تفاهم موقعة مع الحكومة الجزائرية لإنجاز الطريق البرى الرابط بين مدينتى تيندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.

وأفاد بيان أصدرته الحكومة الموريتانية في ختام اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، في القصر الرئاسي في نواكشوط أن مذكرة التفاهم تترجم إرادة البلدين في تدعيم وتطوير الروابط الأخوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية بينهما عبر إنشاء هذا الطريق الرابط بين مدينتى تيندوف والزويرات .

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة لله الحمد بحسب وكالة الانباء المنوريتانية.

واوضحت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1165 فحصا على عموم البلاد، منها 917 فحصا سريعا (TDR) و 248 فحصا للحمض النووي (PCR) ، مبرزة أن الحالات النشطة وصلت إلى 150 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58840، وعدد حالات الشفاء 57708، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تلقيح 103 آلاف و267 شخصا ضد كورونا، وقالت الوزارة إنها تمكنت من تلقيح هذا العدد خلال يومين، وهو ما يشكل نسبة 19% من العدد الإجمالي الذي تسعى الحكومة إلى تلقيحه خلال الأسبوع الوطنى للتلقيح.

وتصدرت ولاية الحوض الشرقى الولايات الموريتانية الأكثر تلقيحا، إذ وصل عدد الملقحين فيها إلى 17 ألف و257 شخصا.