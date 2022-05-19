شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو المانحين لتحويل أموال المساعدات إلى البنك المركزى فى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد محافظ البنك المركزى اليمنى أحمد غالب، دعوته لكافة المانحين والمنظمات الدولية العاملة فى اليمن إلى تحويل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والبرامج التنموية إلى البنك المركزى فى العاصمة المؤقتة عدن، جاء ذلك خلال لقاء غالب، مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة لدى اليمن كريستوفر دويتش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد غالب، أن البنك سيعمل على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وسيوفر كل الضمانات وسيتعامل بكل شفافية ومهنية مع الجميع ومع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية دون تمييز، مشيرا إلى أنه بحث مع دويتش، تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجانبين، فضلا عن مستجدات الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء عدد من المتغيرات الداخلية والتغييرات الخارجية خاصة الأزمة الأوكرانية، والدعم الدولي المطلوب لليمن لمواجهة آثار هذه الأزمة خاصة في مجال الأمن الغذائي وتحقيق استقرار سعر الصرف وأسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى الاجراءات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزى لتخفيف هذه الآثار.



وأكد غالب جدية الحكومة اليمنية في اتخاذ كل التدابير والوسائل التي من شأنها معالجة الاختلالات وتحقيق الاستقرار وخاصة استقرار سعر صرف العملة الوطنية، موضحا أن اليمن مازال بحاجة إلى الكثير من الدعم خصوصاً في هذه المرحلة المفصلية والاستثنائية التي تمر بها.



ومن جانبه، أكد دويتش، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية، مشيدا بكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستقرار صرف العملة وتحسين المستوى الاقتصادي .. مشددا على أهمية الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات التي من شأنها تعزيز الاستقرار.