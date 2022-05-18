شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و82 مهاجرا غير شرعي، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ،في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو الجاري، من ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، ورشاشين "كلاشينكوف"، فضلا عن كشف وتدمير عبوتين ناسفتين في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 36 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن و500 كجم، وأكثر من 190 ألف قرص مخدر.



ومن جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط 202 شخص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم 46 طنا من خليط الذهب والحجارة، وكذلك الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس .



وفي سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 147 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.