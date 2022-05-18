شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: القوات الأوكرانية أعلنت أنها استهدفت البحرية الروسية في البحر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن القوات الأوكرانية أعلنت أنها استهدفت البحرية الروسية في البحر الأسود.

وقالت قناة العربية، إن مدينة خاركيف محاصرة من 3 جهات من قبل القوات الروسية، موضحة أن مدينة خاركيف تعرضت قبل قليل لقصف روسي.

وفى وقت سابق وجه الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، الشكر للاتحاد الأوروبى، على حزمة المساعدات الجديدة المقدمة لبلاده، والتى أعلنت عنها أوروسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلا: "سيساعد هذا الدعم فى كسب الحرب".

وقال زيلينسكى عبر تويتر: "ممتن لحزمة الدعم لأوكرانيا التي تم الإعلان عنها اليوم بواسطة أوروسولا فون دير لاين، برنامج جديد للمساعدات المالية الكلية بقيمة 9 مليارات يورو ومنصة التعافى، سيساعد هذا الدعم أوكرانيا كسب الحرب، والتغلب على عواقب عدوان روسيا وتسريع التحرك نحو عضوية الاتحاد الأوروبى".

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هناك تعاونا نموذجيا بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات على روسيا، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستحض الدول فى مجموعة السبع مثل اليابان وكندا على دعم أوكرانيا.