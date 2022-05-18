شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمى للملكية الفكرية غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من اجل مستقبل أفضل"، وذلك غدا الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

يستهدف شعار الاحتفال هذا العام شباب المخترعين والمبتكرين والمبدعين بصفة خاصة، وذلك من أجل ان يكون الشباب على وعى ودراية تامة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وتسجيل اختراعاتهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية للحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية.

هذا، وسيتضمن الاحتفال عدة جلسات عمل تناقش عدة مواضيع ويقدمها عدد من الخبراء وشباب المخترعين من الدول العربية، وسيتم عرض أفضل التجارب والممارسات من الدول العربية.

وأفادت وزير مفوض، مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية ان هذا الاحتفال أصبح يعتبر بمثابة منصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة وملتقى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية.

هذا، وسيشارك في الاحتفال المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة الى عدد من الباحثين والقانونيين وشباب المخترعين.