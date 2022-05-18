شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: مشروع قانون الاستثمار الجديد على طاولة الرئيس والحكومة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا الخميس اجتماعا خاصا مع أعضاء الحكومة لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم.



كان الرئيس الجزائري قد كلف حكومته، خلال اجتماعه مع أعضائها، يوم الأحد الماضي، بمواصلة إثراء مشروع القانون الجديد للاستثمار، نظرا إلى أهميته وعرضه خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء غدا.



وتعول الحكومة الجزائرية على مشروع قانون الاستثمار الجديد باعتباره أداة قوية لتهيئة مناخ أعمال الاستثمارات بصورة أكبر، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، ووضع تحفيزات جديدة لهم، فضلا عن القضاء على كافة العراقيل الإدارية والبيروقراطية.