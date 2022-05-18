شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: انفجار خزان صافر باليمن سيسبب كارثة بيئية فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم تقديم 3 ملايين يورو لمواجهة تهديدات خزان صافر الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثى، مؤكدا أن خزان صافر فى اليمن يهدد حركة التجارة البحرية العالمية عبر باب المندب، حسبما ذكرت شبكة العربية".
وأشار إلى أن انفجار خزان صافر باليمن سيتسبب بكارثة بيئية في اليمن والبحر الأحمر، مؤكدا أن خزان صافر باليمن معرض لخطر التسرب أو الانفجار ما يهدد بكارثة.
يذكر أن، أعربت الأمم المتحدة عن امتنانها للمانحين الذين ساهموا بنحو 38 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها التشغيلية للتصدي لخطر الانسكاب النفطي من الناقلة المتهالكة "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن ممتنون للمانحين الذين ساهموا بسخاء بنحو 38 مليون دولار أمريكي في مؤتمر التعهدات اليوم لصالح (صافر).. مع التمويل الإضافي يمكننا اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البحر الأحمر، حيث يمكن الاستمرار في استيراد المواد الغذائية. نأتي بالأمل للشعب اليمني".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في وقت سابق- إلى "دعم الجهود المبذولة لمنع كارثة بيئية وإنسانية قبالة سواحل اليمن".