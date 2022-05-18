شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: انفجار خزان صافر باليمن سيسبب كارثة بيئية فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم تقديم 3 ملايين يورو لمواجهة تهديدات خزان صافر الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثى، مؤكدا أن خزان صافر فى اليمن يهدد حركة التجارة البحرية العالمية عبر باب المندب، حسبما ذكرت شبكة العربية".

وأشار إلى أن انفجار خزان صافر باليمن سيتسبب بكارثة بيئية في اليمن والبحر الأحمر، مؤكدا أن خزان صافر باليمن معرض لخطر التسرب أو الانفجار ما يهدد بكارثة.