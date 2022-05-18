شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: بغداد تعيش معاناة كبيرة وإهمالًا واضحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بغداد تعيش معاناة كبيرة وإهمالًا واضًحا على الرغم من الدعم الحكومي للنهوض بواقع العاصمة.



وأضاف الكاظمي - خلال زيارته مبنى أمانة بغداد، وفقا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأربعاء أن تأثير التخطيط العبثي لما سماهم بـ"أصحاب النفوذ" تسبب بارتفاع أسعار العقارات في مناطق معينة من بغداد.



وتابع: "يصيبنا الحزن حين نرى واقع عاصمتنا بهذا الشكل، وهذا التقصير يمتد لسنوات، وهو أمر لا يليق بنا جميعا كمسؤولين، لذلك يجب أن يكون هناك جهد استثنائي في بغداد لخلق بيئة اجتماعية، وخدمات بلدية مستقرة؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة".



وأضاف: "لقاؤنا اليوم فرصة جديدة لبناء وتأهيل العاصمة، فيجب إعادة تنظيم المشاريع، والعمل على رفع المظاهر التي لا تليق بعاصمة عريقة مثل بغداد".