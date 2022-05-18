شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يشكر المعزين فى شقيقه خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الشكر لقادة الدول والعالم، الذين قدموا له واجب العزاء فى شقيقه خليفة بن زايد، رئيس الإمارات السابق.

وقال الشيخ محمد بن زايد فى تغريدة عبر تويتر: "أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم فى رحيل فقيد الوطن الكبير أخى خليفة بن زايد "رحمه الله"".

وتابع: " كانت التعازى القلبية من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وحول العالم مصدرًا للراحة لعائلتنا، ونحن نحزن على المغفور له الشيخ خليفة.. هذا الرد هو شهادة على تأثيره بعيد المدى والاحترام الذى شعر به في الداخل والخارج".

وفى سياق متصل، حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على نعي شقيقه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الراحل، حيث نشر صور أبيض وأسود تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب: "رحم الله أخى خليفة، الأمانة ثقيلة، نسأل الله التوفيق والعون والسداد".