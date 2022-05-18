شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لعلاج سمنة الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يعاني ملايين الأطفال حول العالم من مشكلة زيادة الوزن والسمنة المفرطة التي تسبب قائمة طويلة من الأمراض والمشاكل الاقتصادية والمجتمعية.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، قبل أشهر، تضاعف معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم 3 مرات تقريبًا منذ عام 1975، حيث زاد عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن دون سن الخامسة بنسبة 24٪ تقريبًا منذ عام 2000.

يُعرَّف الوزن الزائد والسمنة على أنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون، ما قد يضر بالصحة وهما مرتبطان بوفيات أكثر في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة إن هناك 39 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن حتى عام 2020، بينما كان هناك أكثر من 340 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا يعانون من السمنة حتى عام 2016.

في أفريقيا، زاد عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن دون سن الخامسة بنسبة 24٪ تقريبًا منذ عام 2000، بينما كان نصف الأطفال دون سن الخامسة تقريبا يعانون من السمنة في عام 2019 يعيشون في آسيا، وفقا للمنظمة.

أعدت وزارة الصحة والسكان المصرية قائمة بإرشادات بسيطة تساعد الآباء والأمهات على دعم آبنائهم في رحلة التخلص من الوزن الزائد.

وقدمت الوزارة المصرية، في منشور تحت عنوان "كيف تساعد طفلك في علاج السمنة؟" بعر موقع "فيسبوك"، مجموعة من النصائح في هذا الإطار كالتالي:

- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك صحي

- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل

- تقليل تناول المقرمشات

- تقليل تناول العصائل المعلبة

- تقليل تناول الحلوى

- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة بديلا صحيا عن الحلويات

- تجنب تناول الطعام أمام التلفزيون

- الاهتمام بممارسة الرياضة

- تنظيم مواعيد النوم، مع التركيز على النوم لفترة كافية

- تحديد وقت لمشاهدة التلفزيون واستخدام الهواتف الذكية

أسباب وعواقب زيادة الوز

وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية الخيرة، فإن السبب الأساسي للسمنة وزيادة الوزن هو اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية المستهلكة والسعرات الحرارية التي يتم إنفاقها.

ومن أبرز أسباب زيادة الوزن الآتي:

- زيادة تناول الأطعمة الغنية بالطاقة الغنية بالدهون والسكريات.

- زيادة الخمول البدني بسبب الطبيعة المستقرة بشكل متزايد للعديد من أشكال العمل، وتغيير أنماط النقل، وزيادة التحضر.

ويُعد ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أحد عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير السارية مثل:

- أمراض القلب والأوعية الدموية.

- داء السكري

- الاضطرابات العضلية الهيكلية، خاصة هشاشة العظام.

- بعض أنواع السرطان

إضافة لما سبق، ترتبط السمنة لدى الأطفال بالمشاكل الصحية التالية:

- زيادة فرص الوفاة المبكرة

- الإعاقة في مرحلة البلوغ

- صعوبات في التنفس

- زيادة خطر الإصابة بالكسور

- ارتفاع ضغط الدم

- العلامات المبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية

- الإصابة بمقاومة الأنسولين

- مشاكل وآثار نفسية