الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي .. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي، لإبلاغه بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق.



وأكد مصدر دبلوماسي روسي في تصريح لوكالة "تاس" أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي، لإبلاغه بإجراءات جوابية على طرد فرنسا في وقت سابق لدبلوماسيين روس.

وقررت فرنسا في بداية أبريل الماضي، طرد حوالي 30 دبلوماسيا روسيا، الذين تتعارض أفعالهم، وفقا لباريس، مع المصالح الأمنية للبلاد.

وفي وقت لاحق، تم إعلان 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وقت سابق اليوم استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإسباني ماركوس غوميز مارتينيز.

وقال مصدر دبلوماسي روسي إن استدعاء السفير الإسباني إلى وزارة الخارجية الروسية يتعلق بالإعلان عن إجراءات جوابية، ردا على طرد مدريد لدبلوماسيين روس في وقت سابق.