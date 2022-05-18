شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «ريلمي» تشعل المنافسة في سوق هواتف الفئة المتوسطة بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

كشفت شركة «ريلمي» realme عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية، تشمل طرازين رائدين من سلسلة هواتف «9 برو»، والثالث الهاتف «9i»، الأول في سلسلة «ريلمي 9» في العام 2022.



والذي يقدم ميزات رائدة تشعل من خلالها سباق الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية في سوق الإمارات العربية المتحدة.

قامت «ريلمي»، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأذكى من حيث النمو عالمياً، بتجهيز مجموعة جديدة من المنتجات المبتكرة والتي تستطيع أن تنافس بعضاً من أقرانها المتميزين في الأسواق من خلال الأسعار المعقولة التي لا تقبل المنافسة.

وقال «مادهاف سيث»، نائب رئيس الشركة، ورئيس مجموعة «ريلمي» الدولية للأعمال: «ندفع أنفسنا باستمرار في «ريلمي» من أجل رفع مستوى أجهزتنا. إن أرقام مبيعات سلسلة «ريلمي» وصلت إلى إجمالي 40 مليون وحدة لتنافس على قمة أفضل عشر سلاسل منتجات هواتف ذكية مبيعاً في العالم».

يتبع فور الإطلاق في الإمارات، عروض بيع مذهلة لهاتف «9 برو» عبر المتجر الإلكتروني لشركة نون في 18 مايو، حيث تقدم «ريلمي» أيضاً عدداً محدوداً من الهدايا المفاجئة للمشترين الأوائل. وسيأتي مع الهاتف الذكي ريلمي 9 برو مكبر صوت صغير.

للحصول على أحدث الميزات المبتكرة، طرح «9 برو»، أول هاتف ذكي يتم عرضه على مدرج أزياء «باريس فاشون» بسعر يبدأ من 1.299 درهماً إماراتي، و«9 برو» بسعر يبدأ من 999 درهماً إماراتياً، و«9i» بسعر يبدأ من 719 درهماً إماراتياً.

يأتي كل موديل بميزات مذهلة، من حيث الابتكارات التكنولوجية والوظائف والذوق الجمالي.

وأضاف «مادهاف»: «نعتقد أن التكنولوجيا المتقدمة التي تم وضعها في مجموعة من سلسلة المنتجات قد أدت لتجربة مستخدم أكثر ذكاءً، إلى جانب ابتكار تقنيات الكاميرا والتصميم الرائد، كل ذلك جعل المزيد من المستخدمين يختارون سلسلة منتجات ريلمي».

سلسلة «ريلمي 9 برو» تدعم تقنية الاتصال لشبكات 5Gبالكامل، ويعد «9 برو» أول هاتف ذكي يتبنى معالج MediaTek Dimensity 920 5G. يأتي «9 برو» بكاميرا رائدة ضمن الفئة المتوسطة، بينما يعد «9 برو» هاتفاً قوياً يعمل بتقنية 5Gمدعوماً بمعالج Antutu Score 403K، وهو الأعلى في النطاق السعري.

«ريلمي 9 برو» أول هاتف ذكي في الفئة المتوسطة للهواتف الذكية يحتوي على كاميرا Sony IMX766 OIS، مع مستشعر كبير جداً مقاس 1 / 1.56 بوصة ومعدل بكسل كبير، تقدم سلسلة «9 برو» سهولة في التقاط الصور مع جودة صورة غير عادية عند كل نقرة.

مع سلسلة «9 برو»، تقدم «ريلمي» مرة أخرى تقنية متميزة جديدة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، يصاحبه روح علامتها التجارية «Dare to Leap».

إن شاشة الهاتف الذكي «ريلمي 9 برو» مصنوعة من مادة Super AMOLEDوتدعم معدل تحديث عالي يبلغ 90 هرتز، مما يوفر ألواناً رائعة وشاشة سلسة بشكل لا يصدق، مع مستشعر بصمة داخل الشاشة يمكنه اكتشاف معدل ضربات القلب.

وقد تم تصميمه بواسطة realme Design Studio™ بثلاثة ألوان متنوعة، مما يوفر تصميماً ملهماً متغيراً في صناعة الهواتف الذكية. وتشمل الميزات الأخرى للهاتف، الاستريو المزدوج مع Dolby Atmos ومحرك اللمس X-axis وتقنية الشحن الفائق Super60W Super Dart Charge.

في الإصدار القياسي في «ريلمي 9 برو»، تم تزويده بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G، وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 13 جيجا بايت ونظام تبريد سائل، كما أنه يتميز بكاميرا ثلاثية قوية بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية Street Mode 2.0 الحصرية، مع العديد من الميزات الأخرى.

يعد «ريلمي 9i» أول هاتف ذكي في العالم يحتوي على شريحة Snapdragon 680 6nm. ومن المتوقع أن يكون «ريلمي i9» بالنسبة للمستهلكين الشباب قفزة قوية فيما يتعلق بتجربة الأداء.