شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يغادر المستشفى ويعود إلى قصر بعبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون غادر أحد مستشفيات بيروت صباح اليوم الأربعاء، وعاد إلى قصر بعبدا بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي أجراها أمس.



وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت أن الرئيس عون انتقل إلى المستشفى أمس لإجراء فحوصات طبية.



ومن المقرر أن يترأس الرئيس اللبناني الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بعد غد الجمعة والتي ستعقد في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



وينص الدستور اللبناني على أن تعتبر الحكومة مستقيلة بمجرد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وانعقاد مجلس النواب الجديد الذي تم انتخابه يوم الأحد الماضي وتبدأ ولايته السبت القادم.



جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون من مواليد 30 سبتمبر 1933 حيث بلغ من العمر قرابة 89 عاما، وتولى عون رئاسة الجمهورية اللبنانية في 31 أكتوبر عام 2016 في ولاية مدتها 6 سنوات تنتهي في شهر أكتوبر القادم.



كما سبق له أن تولى رئاسة الحكومة اللبنانية خلال الفترة من 22 سبتمبر 1988 وحتى 13 أكتوبر 1990، كما شغل منصب قائد الجيش اللبناني خلال الفترة من يونيو 1984 وحتى نوفمبر 1989.