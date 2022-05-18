تطبيق "واتساب" يتيح قريبا مغادرة المجموعات "بصمت"!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تعمل منصة "واتساب" على إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالخروج من المجموعات بصمت، في محاولة لجعل نظام المراسلة الأساسي أكثر سهولة في الاستخدام.



ووفقا لـ WABetaInfo ، سيتمكن مدراء المجموعة فقط من معرفة من يغادر المجموعة فيما لن يستطيع الآخرون ذلك، وهذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة لنشرها على مختبري الإصدارات التجريبية.

ويظهر في الوقت الحالي عند خروج المستخدمين من المجموعة، ويضيف WhatsApp عادة رسالة نظام في الدردشة لإبلاغ جميع المشاركين بأنك خرجت من المجموعة.

وذكر التقرير أنه حتى إذا تم أخذ لقطة الشاشة من WhatsApp Desktop beta، فمن المؤكد أنه سيتم إطلاق الميزة على WhatsApp betaلنظامي أندرويد و iOSفي المستقبل.

وقال التقرير إن هذه الميزة قيد التطوير على WhatsApp Desktop betaفي الوقت الحالي ومن المقرر طرحها للمستخدمين في تحديث مستقبلي.

وكانت قد أعلنت منصة المراسلة أنها بصدد طرح ميزات جديدة، بما في ذلك ردود أفعال الرموز التعبيرية والملفات والمجموعات الأكبر حجما.

وقالت الشركة إنها تطرح ببطء القدرة على إضافة ما يصل إلى 512 شخصا إلى مجموعة، والتي تسمح حتى الآن بإضافة ما يصل إلى 256 شخصا فقط.