كل ما تريد معرفته حول تحديث iOS 16

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يترقب العديد من المطورين والخبراء التقنيين طرح الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل الجديد من أبل iOS 16.



ووفق تقرير للخبير الموثوق "مارك جورمان" نشرته وكالة بلومبرج، من المتوقع أن تطلق أبل الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، تمهيدا لطرحه رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل مع إصدارات أجهزة أبل الجديدة.

وسيكون هناك إصدار تجريبي عام، وآخر خاص بالمطورين سيطرحان معا في نفس الوقت، مع العلم بأن اختبار الإصدار التجريبي الثاني الخاص بالمطورين سيستمر لبضعة أسابيع.

وكانت قد كشفت تقارير عن قائمة أجهزة أبل التي ستدعم أنظمة التشغيل الجديدة iOS 16 وiPadOS 16، بعد وقف أجهزة iPod touch.

وحسب موقع "أبل دبليو دي"، فإن إيقاف iPod touchيشير إلى توقف أبل عن دعم 9 من أجهزة وهواتف الشركة بتحديث نظام التشغيل الحديث.

مع العلم بأن كافة أنظمة التشغيل 13 و 14 و 15، كانت داعمة لجهاز "أيبود برو" المتقاعد، بجانب دعمها لكافة أجهزة أبل الحالية.

ويشير التقرير إلى أن حجم الذاكرة سيكون أبرز ما يقدمه النظام الجديد من تحديث لهواتف أبل، iOS 16 و iPadOS 16 .

من المتوقع أيضا أن تدعم أنظمة التشغيل الجديدة iOS 16و iPadOS 16 الهواتف والأجهزة التي تتميز بذاكرة عشوائية 3 جيجابايت رام أو أعلى.

فيما يلي قائمة آيفون التي ستدعم أنظمة التشغيل الجديدة من أبل:

تشمل iPhone 7 Plus، وiPhone 8و iPhone 8 Plus و iPhone X و iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max.

وأيضا كل من جهاز iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max و الجيل الثاني iPhone SE و iPhone 12 و iPhone 12 mini، و iPhone 12 Proو iPhone 12 Pro Maxو iPhone 13 و iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max و الجيل الثالث من iPhone SE.

وفيما يلي، قائمة أجهزة آيباد التي ستدعم التحديث الجديد iPadOS 16، وتشمل iPad Air الجيل الثالث، و iPad Air الجيل الرابع، و iPad Air الجيل الخامس، و iPadالجيل السابع، و iPadالجيل الثامن.

وكل من جهاز iPad الجيل التاسع، و iPad mini الجيل الخامس والسادس، و iPad Pro الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس.