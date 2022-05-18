مواد غذائية تعيق النوم بسرعة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور دانييل بيريز فيدال، خبير التغذية الصحيحة، أن تناول الآيس كريم قبل النوم يمنع النوم بسرعة.



وتشير صحيفة Express، إلى أن الخبير فيدال كشف قائمة بالأطعمة التي تجعل النوم سريعًا أمرًا صعبًا.

ووفقا له، لا ينصح أبدا بتناول الآيس كريم (البوظة) ليلا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، الذي يسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ويعقد عملية الانتقال إلى النوم، لأنه يعمل كمادة محفزة مثل الكافيين. لذلك من الأفضل عدم تناوله في الفترة المسائية.

وينصح فيدال، أيضا بعدم تناول الجبنة والتوابل الحارة والكعك في الفترة المسائية.

ويقول، "عندما نأكل يحول الجسم الطعام إلى طاقة تبقي الشخص مستيقظا وتمنعه من النوم. كما أن المعدة لا تستجيب لهضم الطعام الذي يتناوله الشخص ليلا، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والازعاج".

ويشير الخبير، إلى أنه من الأفضل في المساء تناول الموز (يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم) أو اللوز (غني بالكالسيوم) هذه المواد تساعد على استرخاء الجسم والعضلات وتحول الحمض الأميني تريبتوفان إلى الميلاتونين الذي يحفز على النوم.