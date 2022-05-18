مبعوث الأمم المتحدة لليمن يأمل بتمديد الهدنة إلى ما بعد الثاني من يونيو

القاهرة - سامية سيد - رحب المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج، بهدنة الشهرين السارية في البلاد التي أعلنت في 2 أبريل، آملا أن تستمر إلى بعد 2 يونيو، وذلك إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي.

وقال جروندبرج خلال مؤتمر عبر الفيديو إن الهدنة "صامدة على المستوى العسكري"، مشيرا إلى أنه "خلال الأسابيع الستة الأخيرة تراجعت بشكل ملحوظ الخسائر في صفوف المدنيين، وتراجعت المعارك كما لم يشن أي هجوم جوي انطلاقا من اليمن عبر الحدود ولم تنفذ أي ضربة جوية مؤكدة داخل" البلاد.

وتطرق إلى "معلومات تشير إلى وصول مزيد من المساعدات الإنسانية بما في ذلك عند خطوط جبهات كان الوصول إليها سابقا بغاية الصعوبة"، مرحبا بـ"أثر إيجابي ملحوظ على الحياة اليومية ليمنيين كثر".

وأشار إلى "معلومات ترد يوميا حول مواجهات مسلحة توقع ضحايا مدنيين يتعذر التحقق من صحتها من مصادر مستقلة"، مشددا على أهمية بذل كل الجهود لتجنب التصعيد.

وقال "أعمل مع الجانبين من أجل تخطي التحديات وضمان تمديد الهدنة التي يفترض أن تنتهي مفاعيلها خلال أسبوعين".

وأشار إلى أن الاتفاقات المبرمة نصت على أن "الهدنة قابلة للتجديد إذا أراد الجانبان"، ولفت إلى أن محادثات تجري مع الطرفين لضمان تمديد الهدنة.

وشدد على أن "الطرفين يدركان جيدا منافع الهدنة بالنسبة للسكان".