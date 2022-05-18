شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط سيارة بداخلها أسلحة قرب من منزل نائب بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني ضبط سيارة بدون لوحات معدنية بداخلها كميات كبيرة من الأسلحة بالقرب من منزل أحد أعضاء مجلس النواب بمنطقة المعرض بطرابلس شمالي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان - أن قوة من الجيش في محلة المعرض بطرابلس سمعت صوت طلقات نارية في الهواء بالقرب من منزل أحد نواب المنطقة المذكورة، تم على إثرها ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، فيما فر من بداخلها إلى جهة مجهولة.

وعثر الجيش بداخل السيارة على 4 بندقيات كلاشنكوف وجهاز توجيه بالليزر وقنبلة يدوية ومبلغ من المال وذخائر مختلفة.

سلمت المضبوطات وتجري المتابعة لضبط صاحب السيارة.