شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم 7 طلاب من جامعة بيرزيت في رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، 8 شباب فلسطينيين من جامعة بيرزيت شمال شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت قرية "دورا القرع" واعتقلت 7 طلاب وهم: محمد الفاتح، ووسام تركي، ومحمد عرمان، وعبد الرحمن علوي، ومعتصم زلوم، وضياء زلوم، وعبد المجيد حسن.



وأضافت المصادر أن القوة الخاصة اعتقلت مواطنًا خلال تواجده في المكان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لعملية الاعتقال.