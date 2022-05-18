شكرا لقرائتكم خبر عن قوة خاصة إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين بينهم 7 طلاب من جامعة بيرزيت في رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، 8 شباب فلسطينيين من جامعة بيرزيت شمال شرق مدينة رام الله.