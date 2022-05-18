شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يضبط 48 شخصا قبل اجتيازهم للحدود بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من إحباط عدد من محاولات الاجتياز للحدود بطريقة غير شرعية والقبض على 48 شخصا وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.



وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية أن وحدات الحرس الوطني بجهة الشابة بولاية المهدية تمكنت من ضبط 3 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية بشكل غير شرعي.



كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير بمشاركة وحدات المنطقة المحلية بطبلبة من ضبط 10 أشخاص بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وحجز لديهم اثنين من المحركات البحرية ودراجة نارية وشاحنة، إلى جانب تمكن وحدات منطقة الحرس الوطني بمنزل تميم من ضبط 4 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.



كذلك تمكن عناصر الأمن بمركز حرس بحري اللواتة بسواحل صفاقس من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط مركب بحري على متنه 22 مجتازا من جنسيات دول أفريقية مختلفة، إلى جانب تمكن وحدات المنطقة البحرية بسواحل بنزرت من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط مركبين على متنها 7 أشخاص.



فيما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس من ضبط شخصين صادر في شأنهما أمر ضبط لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي يهدف إلى إعداد وتحضير ومساعدة أشخاص بهدف إخراجهم من الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.