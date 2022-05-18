شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وهولندا يبحثان العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، مع وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلكوز، العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الإرهاب.



وذكر إعلام القضاء -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وزيرة العدل في هولندا ديلان يشيلكوز زيكيريوس، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا القانونية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب".