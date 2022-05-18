شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية البحرانية، موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين، وفقًا لمبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن كلمة الطريفي، أمام اللقاء التضامني مع الشعب الفلسطيني الذي نظمته سفارة دولة فلسطين في المنامة، وبحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، إلى دعم مملكة البحرين لمساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.

كما أكد الطريفي تمسك مملكة البحرين بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.