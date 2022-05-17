لصوص يعيدون تماثيل سرقوها من معبد هندوسي بسبب كوابيس راودتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات

أعادت عصابة من اللصوص أكثر من 12 تمثالاً سرقوها من معبد هندوسي قديم في الهند، مشيرين إلى أنّهم قرروا القيام بذلك بسبب كوابيس تراودهم منذ أن نفذوا فعلتهم، على ما أفادت الشرطة.



وقال مفتش الشرطة راجيف سينغ إنّ المجموعة سرقت الأسبوع الفائت 16 تمثالاً من معبد ”لورد بالاجي“ (وهو تجسيد للإله الهندوسي فيشنو) الذي يعود تاريخه إلى 300 عام.

ومساء الاثنين، أحضر السارقون 14 تمثالاً إلى محيط منزل كبير كهنة المعبد في منطقة تشيتراكوت في ولاية أوتار براديش.