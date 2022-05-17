دراسة: نقص فيتامين "ب12" قد يسبب ضررا عصبيا دائما +A -A

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

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نصحت دراسة طبية بريطانية بضرورة تناول كميات كافية من المأكولات التي تحتوي على فيتامين ”ب12″، محذرة من أن نقصه في الجسم يمكن أن يسبب ضررا عصبيا دائما.



وأشارت الدراسة التي أعدتها مؤسسة ”بي ام جي“ الطبية في لندن إلى أن فيتامين ”ب12“ يؤدي العديد من الوظائف المهمة على الجسم، مثل الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، مشيرة إلى أنه في حال النقص الحاد يبدأ الجسم في التعطل بطرق قد تكون مفاجئة وصادمة.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي أكسبرس“ البريطانية، اليوم الثلاثاء: ”أثبتت الأبحاث أن النقص الحاد في هذا الفيتامين يمكن أن يسبب ضررًا عصبيًا دائمًا“.