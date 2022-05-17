شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيب بوريل: الوضع فى ليبيا مقلق للغاية ولكنه كان متوقعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، الوضع فى ليبيا بـ"المقلق للغاية".

وجاء تصريح بوريل في أعقاب اندلاع اشتباكات فى وسط العاصمة طرابلس بسبب التنازع على الشرعية بين الجهازين التنفيذيين المتوازيين، حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة (الاستقرار) المنتخبة من مجلس النواب برئاسة فتحى باشاغا.

وقال بوريل للصحفيين الثلاثاء "الوضع فى ليبيا أصبح حزينا جدا في الساعات الماضية... كنا نتوقع حدوث شيء كهذا لأنه فى ليبيا لم تجر انتخابات".

وأضاف "بدلا من إجراء انتخابات لتشكيل حكومة واحدة، لديهم فى ليبيا حكومتان"، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع تصادم الحكومتين "عاجلا أم آجلا".

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية "نحن نتابع الوضع فى ليبيا"، الذى كان "هادئا نسبيا لعدة أشهر، والآن تبدأ مجددا الحرب.. سيتعين علينا إلقاء نظرة على الوضع هناك ما يحدث هو أمر مقلق للغاية".