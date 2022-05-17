شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. قتيل بانفجار عبوة ناسفة بسيارة فى درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة خاصة في ساحة بصرى بمدينة درعا جنوب سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر طبي في المشفى الوطني في المدينة أن قسم الإسعاف في المشفى استقبل جثمان مواطن مدني قضى نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة خاصة في ساحة بصرى جنوب شرق المدينة إضافة لشخصين مصابين بجروح متعددة نتيجة الانفجار.

وكانت عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أمس الأول على جانب طريق دمشق درعا القديم عند مفرق بلدة القنية بالريف الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.