شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع القائم بالأعمال اليابانى مستجدات الأزمة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المترشّح الرّئاسي الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، افتراضيا، مع القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

وأكد تكتل إحياء ليبيا فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.