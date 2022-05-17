شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ اللبنانيين بإجراء الانتخابات.. ويدعو للبناء على نتائجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشعب اللبنانى على اجراء الانتخابات النيابية، مُتمنياً أن تكون الانتخابات خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط دعا اللبنانيين الى البناء على نتائج هذه الانتخابات، والاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة واستعادة عافيته، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولى، والتى من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للبنانيين وإنعاش الاقتصاد من جديد، وإنهاء معاناة اللبنانيين.

وناشد أبو الغيط القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية إظهار أعلى مستويات المسئولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أن الشهور القادمة ستمثل اختباراً حاسماً لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة، داعياً المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنان وتعزيز صموده الاقتصادى فى هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد المصدر على حرص الجامعة العربية على مواصلة دورها فى دعم ومساندة لبنان ومواكبته فى كافة المحطات المهمة التى يمر بها، مشيراً إلى مشاركة فريق من المراقبين المتخصصين من الجامعة فى متابعة العملية الانتخابية ومُضيفاً أن رئيس الفريق سيعرض تقرير بعثة المراقبين على السيد الأمين العام فور الانتهاء منه، منوهاً بصفة عامة بالأجواء التى جرت فيها الانتخابات وبدور الحكومة فى هذا الصدد.