شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط أمام المنتدى الإسبانى العربى: لبنة جديدة فى تنمية العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للمنتدى الإسباني العربي للخدمات السمع بصرية العامة في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية وبحضور خوسيه مانويل بيريز رئيس الهيئة، والسيدة ايريني لوثانو مديرة البيت العربي.

صرح مصدر مسئول بجامعة الدول العربية أن الأمين العام أشار فى كلمته الافتتاحية ان هذا المنتدى يشكل لبنة جديدة على طريق تنمية العلاقات العربية - الاسبانية ومد جسور الحوار وتعزيز روابط الصداقة والتفاعل التاريخى ودعم قضايا التنمية ومواجهة التحديات المشتركة كمحاربة الارهاب والقضاء على التطرف ومواجهة موجات الهجرة غير النظامية والتحول المناخى.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد علي أن أهمية هذا المنتدى تكمن فيما يطرحه من قضايا وما يفتحه من مجال للحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لكافة المعنيين بمجال الإعلام الرقمي في إسبانيا والعالم العربى، ولمن يطمحون في أن يكون هذا المجال الهام جسراً جديداً بين ثقافتين طالما جمعتهما أوثق الوشائج والروابط على المستوى الحضاري، وكذا الشعبى والسياسى.

وذكر المصدر أن أبو الغيط أشاد في كلمته بالتوجه الهادف للشراكة بين هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسباني والمؤسسات المهنية الممارسة لمهام اعلامية تحت مظلة الجامعة العربية وفق مقاربة تؤسس لتعاون يقوم على الرؤية المشتركة والتنوع الخلاق.

وتجدر الإشارة ان أبو الغيط شارك في غذاء عمل بصحبة السيدة ناديا كالفينيو النائب الأول لرئيس الحكومة الاسبانية للتباحث حول كيفية تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين العربي والاسباني.