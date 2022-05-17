شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية الليبية" تدعو كافة الأطراف بالبلاد للتهدئة والجلوس فى حوار حضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الثلاثاء، كافة الأطراف إلى التهدئة والجلوس معا فى حوار حضارى، للخروج بالبلاد من النفق المظلم والدفع بعجلة التنمية والإعمار.

ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء في بيان بشأن الأحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، حيث شجبت الداخلية الليبية ما وقع من ترويع للمواطنين ومحاولات الزج بأبناء ليبيا في قتال قد يحصد الأرواح ويدمر مقدرات البلد، مؤكدة أن المسؤولية تتطلب منا الانحياز للوطن وتحكيم العقل وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا، واحترام خيارات الشعب وإرادته الوطنية الحرة في حياة حرة كريمة قوامها العدالة والمساواة والعيش في رغد وأمن وسلام.

واستنكرت الداخلية الليبية، "الآلة الإعلامية المشبوهة" التي تسعى لتأجيج وتعميق الخلاف على حساب مصلحة وأمن واستقرار ليبيا.