شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: بذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للتيسير على الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال تفقّده اليوم الثلاثاء، برفقة وزير الحج والعمرة الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، المشروعات الكهربائية في المشاعر المُقدسة، التي يجري استكمالها استعداداً لموسم حج هذا العام 1443هـ.



وشملت الزيارة عددا من المواقع التي نَفّذت فيها الشركة السعودية للكهرباء مشروعاتٍ لتعزيز الخدمة الكهربائية المُقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مشعري منى وعرفات، ودعم موثوقيتها، ومن ضمنها مشروعات تعزيز الشبكة الكهربائية في مشعري منى وعرفات، وإنشاء محطات جديدة وشبكة جهد متوسط في مشعر عرفات مكّنت من إيقاف استخدام المولدات المتنقلة في المشعر، وزيادة الموثوقية وأمن وسلامة الحجاج، وإزاحة الوقود السائل وتقليل الانبعاثات، وأتمتة الشبكات الكهربائية لمكة والمشاعر المقدسة، وزيادة مراكز الطوارئ بما يحقق سرعة الاستجابة للأعطال وإعادة الخدمة.



وشملت الزيارة مشروعات يجري استكمالها قبل موسم الحج هذا العام، منها مشروع إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع تطوير مخيمات منى، بالتنسيق مع شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، ومركز العمليات بمشعر منى، ومركز عرفات لتنسيق أعمال الكهرباء، ومشروع تطوير البنية التحتية بمشعر عرفات (المرحلة الأولى).