شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة فى العراق على طاولة مجلس الأمن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة إحاطة بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومن المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت إيجازًا عن التطورات الأخيرة في العراق وعن آخر تقارير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وتقدم هينيس بلاسخارت تحديثًا لعملية تشكيل الحكومة في العراق، ومن المتوقع أن تثير تأثير تغير المناخ في العراق، حيث اجتاحت سلسلة من العواصف الترابية مؤخرًا جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك عاصفة 5 مايو التي تسببت في طلب ما لا يقل عن 3000 شخص للحصول على المساعدة الطبية ، واقترح العديد من المحللين أن زيادة حدوث هذه العواصف قد تكون مرتبطة بتغير المناخ. وفقًا لتوقعات البيئة العالمية 6 ، التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ، فإن العراق هو خامس دولة معرضة في العالم لتأثيرات تغير المناخ. قد يلاحظ بعض أعضاء المجلس في بياناتهم أهمية التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

كما يتناول الاجتماع التهديد الذي يشكله داعش حيث أشار تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى أن داعش نفذ 69 هجوماً في الفترة ما بين 24 فبراير و 2 أبريل ، استهدف معظمها قوات الأمن العراقية. كما يشير التقرير إلى أن قوات الأمن العراقية واصلت عملياتها لمكافحة الإرهاب ضد داعش.