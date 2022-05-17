الشعر الجاف يحتاج إلى شامبو مرطب (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

يعتبر الشعر الجاف ذلك النوع من الشعر الذي يميل إلى فقدان الترطيب الطبيعي له بشكلٍ أكبر، وبالتالي يبدو بمظهر جاف ومتقصف وخال من الجاذبية



وأفادت مجلة “Instyle” بأن الشعر الجاف يحتاج إلى شامبو مرطب يعمل على تغذيته ويمنحه ملمسا ناعما كالحرير.

وأكدت المجلة المعنية بالصحة والجمال أهمية اختيار الشامبو تبعا لنوع الشعر، موضحة أن الشعر الجاف المجعد يحتاج إلى شامبو غني بزبدة الشيا، بينما يحتاج الشعر الجاف الكثيف إلى شامبو يحتوي على زيت المورينجا.

أما الشعر الجاف مع فروة الرأس الحساسة فيحتاج إلى شامبو يحتوي على زيت جوز الهند، لا سيما المعصور على البارد، في حين يحتاج الشعر الجاف المتطاير إلى شامبو يحتوي على زيت الأرجان.

وبشكل عام، تنصح “Instyle” باستعمال شامبو يخلو من السيليكون والكبريتات والبارابين منعا لإجهاد الشعر الجاف بلا داع.