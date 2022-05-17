شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على النتائج النهائية لانتخابات لبنان النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي الدفعة الأخيرة منها الثلاثاء.

وحسب النتائج النهائية لانتخابات لبنان النيابية، فاز التيار الوطنى الحر بـ 18 مقعدا داخل البرلمان، حزب القوات اللبنانية 20 مقعدا، لوائح المجتمع المدنى 15 مقعدا، حزب الله 13 + 3، حركة أمل 15 مقعدا، الحزب التقدمى الاشتراكى 9 مقاعد، وأعضاء المستقبل السابقون 6 مقاعد، الشخصيات المستقلة 11 مقعدا، حزب الكتائب 5 مقاعد، حزب التاشناق 3 مقاعد، حركة الاستقلال مقعدين، التظيم الشعبى الناصرى مقعد، حزب الاتحاد مقعد، حزب الوطنيين الاحرار مقعد، تيار المردى مقعدين، المشاريع مقعدين، الجامعة الإسلامية مقعد.

ووصف وزير الداخلية نسبة الاقتراع بأنها جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.

وكان قد أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن المشاركة في الانتخابات النيابية والاقتراع واجب، مشددا على ضرورة المشاركة في هذا الحدث الذي لا يتكرر إلا مرة كل 4 سنوات.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس اللبناني، عقب الإدلاء بصوته برفقة قرينته السيدة ناديا عون في لجنة حارة حريك. وأضاف عون أنه لا يمكن للمواطن أن يكون محايدا في قضية مهمة وأساسية كالانتخابات، داعيا للمشاركة والتمييز والاختيار من بين النواب. وأعرب عن أمله أن يمارس الجميع حقهم وينتخبوا نوابهم.

كما شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على أهمية الانجاز الذى تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ووزارة الداخلية والبلديات والمعنيين بمتابعة سير عملية انتخابات اللبنانيين فى دول الانتشار، متمنياً أن تنتهى هذه الانتخابات من دون مشاكل أو اعتراضات.