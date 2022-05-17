شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بإعدام إرهابيين اثنين من داعش فجرا سيارة مفخخة فى الموصل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات نينوى بالعراق، أحكاما بالإعدام شنقا بحق إرهابيين اثنين عن جريمة تفجيرهما سيارة مفخخة فى مدينة الموصل شمالى البلاد.

وذكر إعلام القضاء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن الإرهابيين المنتمين إلى عصابات داعش الارهابية أقدما على تفجير سيارة مفخخة في حي التاميم في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وأوضح أن الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .

من ناحية أخرى ، أعلنت المديرية العامة للأمن العراقي، أنه تم الحكم بالسجن المؤبد على أحد الإرهابيين المعتقلين من تنظيم داعش والذي ثبت انتماؤه إلى ما يسمى بـ( ولاية الجنوب) وذلك ضمن قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية العراقية شن عملياتها لمطاردة التنظيم الإرهابي الذي سجل تراجعا في مستوى التهديد لأمن المدن والقطاعات المشتركة منذ مطلع فبراير الماضي.