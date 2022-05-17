موالون لروسيا يعلنون استسلام 256 جندياً أوكرانياً في آزوفستال.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال انفصاليون أوكرانيون تدعمهم روسيا اليوم الثلاثاء، إن 256 جندياً أوكرانياً كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول استسلموا، وأن 51 مصابين.



وقال الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على إجلاء القوات المتبقية في معقلها الأخير بالمدينة الساحلية المحاصرة، متخلية بذلك عن السيطرة على المدينة لروسيا بعد أشهر من القصف الروسي.

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، مواصلة إنقاذ وإجلاء من تبقى من المدافعين عن مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، بعد إجلاء أكثر من 260 منهم سابقاً.

وبات المجمع الصناعي رمز المقاومة الأوكرانية للغزو الروسي، ويتحصن قرابة 600 جندي في أنفاق تحت الأرض يخوضون معارك لمنع القوات الروسية من السيطرة التامة على المدينة الساحلية الاستراتيجية.

وأجلي أكثر من 260 مقاتل، الإثنين عبر ممرات إنسانية إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات الروسية وقوات موالية لموسكو، وفق وزارة الدفاع الأوكرانية مضيفة أن "إجراءات تبادل" ستتم لاحقاً.

وقالت الوزارة في رسالة على تلغرام: "إنقاذ المدافعين الذين لا يزالون في آزوفستال مستمر".

وأضافت "شكراً للمدافعين عن ماريوبول، حصلت أوكرانيا على الوقت الضروري لتجميع الاحتياط وإعادة تجميع وتعبئة القوات والحصول على مساعدة من الحلفاء".

وقال الجيش الاوكراني في رسالة على فيس بوك إن "الدفاع عن المجمع الصناعي ساهم في تأخير انتقال 2000 جندي روسي إلى مناطق أخرى من أوكرانيا، ومنع روسيا من السيطرة بسرعة على مدينة زابوريجيا".

ورغم موارد جارتها العملاقة، تمكنت أوكرانيا من صد الجيش الروسي لفترة أطول مما توقعه كثيرون، بفضل الإمدادات العسكرية والأموال من حلفائها الغربيين.